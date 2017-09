Het kleinere vv Rijsoord verslaat grote broer RVVH

Voor het eerst sinds zes jaar werd de derby van Ridderkerk weer gespeeld in competitieverband. Op het veld van RVVH won promovendus vv Rijsoord verrassend van de thuisploeg. Het werd 2-0 voor de ploeg van trainer Gijs Zwaan.

RVVH-Rijsoord is altijd een bijzondere wedstrijd, al is de derby veel minder beladen dan vroeger. "Wij waren vroeger de club van het 'vlasserdorp' en dit was de elite", lacht Rijsoord-clubman Bas Blaak. "De beleving van de spelers en onze trainer, maakt deze club groot. Ik ben er trots op dat ik penningmeester mag zijn", reageert Wil Sierat namens RVVH. Adrie van Oudheusden was vijftig jaar geleden nog lid van RVVH, maar zit nu bij de club aan de andere kant van de A16. "RVVH is altijd een beetje stugge club. Dat is op Rijsoord niet. Je bent direct een Rijsoordenaar. Dat vind ik het verschil."

Bloed aan de paal is er geen moment. De rivaliteit valt reuze mee. Wel zijn er nog meer verschillen tussen blauw-wit en wit. Bekijk hierboven de reportage van RTV Rijnmond.