Feyenoord is terug in de Champions League en RTV Rijnmond is erbij!

Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

RTV Rijnmond staat woensdag 13 september in het teken van Feyenoord in de Champions League. Om 20:45 uur staat de wedstrijd Feyenoord-Manchester City op het programma, maar al vanaf 06:00 uur 's ochtends wordt bij RTV Rijnmond aandacht besteed aan de rentree van de landskampioen in het miljoenenbal.

Radio

In het ochtendprogramma Wakker wordt afgetrapt met onder meer de voetbalpoule. In Dwars door Rijnmond komen klassiekers van Feyenoord in de Champions League voorbij, wandelen verslaggevers door de stad en zijn leuke prijzen te winnen. Het programma Middag aan de Maas gaat verder met klassiekers, voorbeschouwingen en prijsvragen. Vanaf 16:00 uur wordt vooruitgekeken naar de wedstrijd. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen de voorbeschouwing en beantwoorden tussen 18:00 en 19:00 uur vragen van luisteraars en kijkers. Om 19:00 uur neemt de sport het volledig over, met natuurlijk een integraal verslag van de wedstrijd Feyenoord-Manchester City. Live op tv

Op TV Rijnmond is om 19:00 uur een uitgebreide voorbeschouwing op de wedstrijd Feyenoord-Manchester City te zien. Analisten, spelers, trainer Giovanni van Bronckhorst en onze eigen Feyenoordspecialisten Dennis van Eersel en Sinclair Bischop blikken vooruit. De presentatie is in handen van Ruud van Os. Internet

De mooiste foto's en leukste filmpjes zullen worden gedeeld op onze website en onze socialmediakanalen. Ook zijn de bijdragen terug te luisteren van de verslaggevers, die in de stad en bij de Kuip op zoek zijn naar Feyenoordverhalen. Daarnaast maak je ook via Rijnmond.nl kans op leuke prijzen.​ Kortom, Feyenoord speelt weer in de Champions League en RTV Rijnmond is er de hele dag bij!