Pipo de Clown filmt in Nieuwpoort

3-2-1 actie! Nieuwpoort in de Molenwaard is maandag veranderd in een filmset. De hele dag lopen acteurs, cameramensen en andere crewleden rond voor de nieuwe televisieserie Pipo de Clown.

"Ik beleef hier van alles", zegt Pipo. "Samen met Klukkluk en Mamaloe is het altijd feest." Klukkluk wil wel iets meer verklappen: "We komen de stad niet in", fluistert hij. "En het wordt heel spannend." Er wordt onder meer gefilmd terwijl Klukkluk en Pipo in een kano in de gracht varen. Dat moet een paar keer over. Pipo: "Dat kwam niet door mij, maar door Klukkluk". Paraplu's

Het filmen gaat tussen de buien door. Af en toe moet er onder paraplu's even worden gewacht. De lippen van Pipo worden nog een beetje bij gestipt en Mamaloe lacht om een grapje van de burgemeester. "Als de weergoden ons goedgezind zijn, komt het allemaal goed", zegt regisseur Matthias Temmermans. "Maar Nieuwpoort is prachtig. Elk puntje is mooi en de mensen zijn aardig". Hele klas

De nieuwe serie wordt vanaf oktober uitgezonden bij RTL. Een meneer die aan de Buitenhaven woont, gaat zeker kijken. "Ik laat de klas hier komen en dan gaan we de uitzending kijken. Dan kan ik ze laten zien dat het hier voor de deur is opgenomen. Leuk!".