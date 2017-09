Zoon Mitchell van der Gaag naar NAC

Jordan van der Gaag heeft een contract getekend bij NAC Breda. De 18-jarige zoon van Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag komt over van Benfica en tekent voor drie seizoenen.

Van der Gaag junior zal dit seizoen met de selectie van de Brabanders meetrainen en zijn wedstrijden spelen in de A1 en bij het tweede elftal van NAC.

Doordat Mitchell van der Gaag een aantal jaar actief was als trainer in Portugal kwam Jordan bij de topclub in Lissabon terecht. Hij maakte maandagavond in de wedstrijd van NAC 2 tegen NEC 2 direct zijn debuut.