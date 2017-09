Maastunnel maandag- en dinsdagnacht volledig afgesloten

De Maastunnel in Rotterdam is in de nacht van maandag 11 en dinsdag 12 september in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer. De tunnel krijgt zijn maandelijkse schoonmaakbeurt.De buis in noordelijke richting wordt op beide dagen afgesloten tussen 00:30 uur en 06:00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Erasmusbrug.

De tunnel van noord naar zuid is de komende twee jaar dicht vanwege renovatiewerkzaamheden. De andere buis, waar het verkeer richting noord rijdt, wordt nu dus ook tijdelijk afgesloten.