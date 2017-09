Rotterdam decor WK Triathlon

Parcours WK Triathlon

Rotterdam is dit weekeinde het fraaie decor van het WK Triathlon. Dit grote sportevenement waar meer dan 4000 deelnemers aan meedoen, wordt gehouden vanaf donderdag op de Kop van Zuid, het Scheepvaartkwartier en rondom de Euromast. Vrijwel de gehele wereldtop is aanwezig op het eerste WK Triathlon dat in Nederland wordt georganiseerd.

Het WK wordt gehouden voor de olympische afstand, oftewel 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Vrijwel alle toppers die vorig jaar actief waren op de Olympische Spelen van Rio zijn ook nu aanwezig in Rotterdam. Naast de strijd om de wereldtitel op de olympische afstand, zijn er nog meer categorieën: zo is er ook het WK paratriathon, het WK onder-23 en junioren en het WK voor agegroup-atleten, de zogeheten vijftigplussers. Vanaf donderdag zal het duidelijk te merken zijn dat het WK Triathlon midden in het centrum van de stad wordt gehouden.