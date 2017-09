Pas 24-jarige Kunst stopt als korfbalinternational

Richard Kunst stopt in het nieuwe jaar bij het Nederlands korfbalteam. De pas 24-jarige speler van PKC wil zich gaan richten op zijn maatschappelijke carrière en dat is niet meer te combineren als international.

''Korfbal heeft de A-status van het NOC*NSF en dat betekent dat 265 dagen in het jaar bezig moet zijn met je sport'', legt Kunst uit. ''Vaak ben je drie maanden achter elkaar weg of een langere periode op trainingsstage. Ik ga per 1 januari fulltime aan de slag, dus dat gaat helaas niet samen. Voor mensen in de buitenwereld komt dit misschien als een verrassing, maar de spelers in het Nederlands team weten dat dit al een tijdje bij mij speelt.''

Kunst blijft wel gewoon bij PKC in Papendrecht spelen. ''We trainen in de avonduren, dus dat valt prima te combineren. Met PKC hebben we nog mooie ambities richting het landskampioenschap. De komende tijd wil ik meer bereiken, dan dat we de afgelopen tijd hebben gedaan'', aldus Kunst, die een terugkeer in Oranje voorlopig uitsluit. ''Zeg nooit nooit, maar de intentie is er zeker niet.''