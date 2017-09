Amerikaan is fiets kwijt voor WK Triathlon door orkaan Irma

John Macedo op zijn racefiets

Het zit Amerikaan John Macedo niet mee in de voorbereiding richting het WK Triathlon in Rotterdam. Zelf is hij al in Rotterdam, maar zijn sportfiets - essentieel tijdens een triathlon - is door de chaos rondom orkaan Irma nog op het vliegveld in Florida.

Het venijn zit 'm in de staart, beaamt Macedo direct. De orkaan kwam zondag aan land in Florida, nadat Irma eerder een spoor van vernieling had achtergelaten op Sint-Maarten. Chaos

De Amerikaan kon met een van de laatste vluchten vanuit Florida vertrekken, alleen heeft de chaos op het vliegveld hem wel zijn fiets gekost. "Hopelijk kunnen ze mijn fiets voor zondag toch nog hierheen krijgen. Tot die tijd zal ik moeten kijken naar het huren van een fiets." Stressverhogend

Naast de zorgen over zijn fiets was er natuurlijk ook de zorg over de orkaan. Gelukkig is het met zijn huis en familie goed afgelopen. "Ze laten weten dat de schade niet heel groot is." John hoopt voor zondag nog een sportfiets te vinden met de juiste afmetingen. "Dat rijdt het prettigste. Ik heb een Cervélo P3C met een frame van 51 centimeter", vertelt hij. "Als ik van iemand zo'n fiets kan lenen, dan zouden alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen!" Kunt u John aan een fiets helpen? Mail naar nieuws@rijnmond.nl.