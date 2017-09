Boijmans wint prijs voor blinden- en slechtziendenrondleiding

Museum Boijmans Van Beuningen heeft maandag de RAAK Stimuleringsprijs in de wacht gesleept. Het Rotterdamse museum krijgt 25 duizend euro om de collectie toegankelijker te maken voor blinden en slechtzienden.

Boijmans nam het op tegen het Tropenmuseum in Amsterdam en Museum Speelklok in Utrecht. Omdat het een publieksprijs is, konden mensen stemmen op hun favoriet.

Meeste stemmen

De prijs werd uitgereikt in Den Haag bij Museum Beelden aan Zee. Dat was de vorige winnaar.

Voor het eerst kregen alle genomineerden geld. Boijmans kreeg de meeste stemmen en ging ervandoor met de hoofdprijs.

350 duizend

Met het prijzengeld wil Boijmans speciale rondleidingen organiseren waarbij voelen, luisteren naar muziek, ruiken, inbeelding of fysieke beleving centraal staan.

In Nederland zijn naar schatting 350 duizend blinden en slechtzienden. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om naar kunstwerken te kijken.

Het Oogfonds, het Van Abbemuseum en Stichting Dedicon hebben de RAAK Stimuleringsprijs in het leven geroepen om musea voor deze groep toegankelijker te maken.