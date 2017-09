Klanten boos over dreigende sluiting fietsenstalling Zuidplein

...maar zet wel je fiets op slot Fatiha Lamrini: "Dit slaat nergens op." Arno Bonte snapt niets van de sluiting van de fietsenstalling

De dagen van de fietsenstalling bij het busstation Zuidplein in Rotterdam-Zuid zijn geteld. Er was eerder al sprake van dat de stalling per december zou sluiten, maar nu hangen er opeens nieuwe briefjes met de mededeling: "Met ingang van 1 oktober gesloten."

Volgens exploitant Magis 010 is de reden van de sluiting dat de gemeente de subsidie heeft stopgezet. Verdere exploitatie van de stalling is daardoor niet meer mogelijk. Vaste klant

De vaste klanten van de stalling bij het busstation Zuidplein zijn niet blij. Sherman Janga heeft al jaren een abonnement voor zijn Moto B. Onder een grijs zeil staat zijn Italiaanse scooter te glimmen. De vaste klanten van de stalling bij het busstation Zuidplein zijn niet blij. Sherman Janga heeft al jaren een abonnement voor zijn Moto B. Onder een grijs zeil staat zijn Italiaanse scooter te glimmen. "Dat is een heel goeie scooter. Hij rijdt lekker. Het belangrijk dat 'ie binnen staat, want hij kan niet tegen regen. Dan gaat 'ie kapot of hij wordt gestolen." Zes fietsen gestolen

Ook Fatiha Lamrini kan de sluiting niet geloven. "Ik schrik echt van dit nieuws. Dit slaat nergens op. Dit is de enige plek waar ik mijn fiets kan stallen zonder dat 'ie gestolen wordt. Er zijn al zes fietsen gestolen van mij." Ook Fatiha Lamrini kan de sluiting niet geloven. "Ik schrik echt van dit nieuws. Dit slaat nergens op. Dit is de enige plek waar ik mijn fiets kan stallen zonder dat 'ie gestolen wordt. Er zijn al zes fietsen gestolen van mij." Daphne Merkus reist elke dag 40 kilometer per bus vanuit Dinteloord om daarna in de stalling haar fiets te pakken waarmee ze naar haar werk rijdt. Voor haar zijn er weinig alternatieven als de stalling sluit. "Dit is voor mij zeker een probleem. Ik kan met de metro. Als ik mijn fiets buiten laat staan, wordt die gestolen. Dat de stalling moet sluiten begrijp ik gewoon niet." Politiek

Gemeenteraadslid Arno Bonte van GroenLinks begrijpt ook niks van de aangekondigde sluiting: "Er zijn heel veel fietsers die hier gebruik van maken en we willen juist het fietsen in Rotterdam stimuleren. Ik vind het een heel domme bezuiniging om te zeggen: we schrappen deze fietsenstalling." Gemeenteraadslid Arno Bonte van GroenLinks begrijpt ook niks van de aangekondigde sluiting: "Er zijn heel veel fietsers die hier gebruik van maken en we willen juist het fietsen in Rotterdam stimuleren. Ik vind het een heel domme bezuiniging om te zeggen: we schrappen deze fietsenstalling." Wethouder Langenberg zal donderdag in de gemeenteraad reageren op de sluiting. Maar Bonte denkt al te weten hoe dat debat zal aflopen. "Ik neem met niets minder genoegen dan de toezegging van de wethouder dat voor de komende jaren deze stalling op voor Rotterdammers open blijft."