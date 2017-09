McDonald's begint thuisbezorgdienst in Rotterdam

McDonald's gaat zijn hamburgers en frietjes vanaf volgende week dinsdag ook in Rotterdam en Utrecht thuisbezorgen. De fastfoodrestaurantketen heeft in de zomer geoefend rondom acht vestigingen in de regio Amsterdam en is klaar voor het thuisbezorgseizoen.

Dat zegt algemeen directeur van McDonald's Nederland Manu Steijaert. De bestellingen namen tijdens de proef toe tijdens slecht weer en voetbalwedstrijden.

Daar komt nu ook de start van het nieuwe studiejaar nog bij. Studenten behoren duidelijk tot de doelgroep "maar we bedienen een breed scala aan mensen".

Vergeten frietsaus

Steijaert is tevreden met de gemiddeld bezorgsnelheid tijdens de proef van net iets meer dan 20 minuten. De klanttevredenheid van 83 procent is echter "gematigd positief" en moet omhoog tot boven de 90 procent.

"Maar dat kwam gelukkig niet door klachten over de snelheid, kwaliteit of koude frietjes, maar het ging om zaken als een ontbrekend rietje of vergeten frietsaus."

De bezorging levert McDonald's extra omzet op, maar Steijaert wil niet zeggen hoeveel.

Volgens cijfers van McDonald's wordt 88 procent van de bestellingen geplaatst door mensen die anders op dat moment niet voor McDonald's zouden kiezen. Daar komt bij dat 45 procent binnen een paar weken nog eens bestelt. "Je kunt wel zeggen dat er een gezond business model achter zit."

UberEATS

Als alles goed gaat in Rotterdam en Utrecht dan volgt Den Haag later dit jaar. Eindhoven is net voor of na het einde van het jaar aan de beurt. Daarna wordt gekeken naar andere steden, zoals Groningen en Nijmegen.

McDonald's werkt voor de proef samen met UberEATS. Samenwerking met andere diensten zoals Thuisbezorgd, Deliveroo of Foodora is nu volgens Steijaert niet aan de orde. "We kunnen op dit moment optimaal van elkaar leren. Maar verandering is een continu proces."