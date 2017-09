Cruiseschip wijkt uit naar Rotterdam

Het cruiseschip. Foto: politie

Het cruiseschip MSC Preziosa ligt dinsdag onverwacht bij de Cruise Terminal in Rotterdam. Vanwege het slechte weer op zee en dreigende acties in het Franse Le Havre is het vaarschema omgegooid.

De Preziosa komt van Hamburg en vaart om 17.00 uur door naar Southampton in Zuid-Engeland. Aan boord van het schip zijn zo'n 4500 reizigers.