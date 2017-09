Kunst van weggegooide kauwgom op de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg

De Nieuwe Binnenweg in Rotterdam wordt versierd met kleurrijke schilderijtjes van weggegooide kauwgom. Het opvallende kunstproject is een initiatief van het theaterfestival Nieuwe Binnenweg Leeft!. Dat wil de straat, die vanwege werkzaamheden aan het tramspoor grotendeels open ligt, opfleuren.

Het kunstwerk moet anderhalve kilometer lang worden. De werkjes worden gemaakt door diverse kunstenaars. Het kunstwerk is nog niet af.

"Mensen kunnen zich nog aanmelden op Facebook om mee te werken'', zegt initiatiefnemer Erica Sonneveld. "We hebben al een flinke club, maar we kunnen zeker nog hulp gebruiken."

Het is de bedoeling dat de kunst uiteindelijk vervaagt. "Om de werkjes voorlopig zichtbaar te laten zijn hebben we er wel een vernislaag over gespoten.''