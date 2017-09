Win kaarten voor de finish-tribune van het WK Triathlon

Wie zaterdag op de eerste rij wilt zitten tijdens de belangrijkste wedstrijden van het WK Triathlon moet nu een mail sturen naar sport@rijnmond.nl. In samenwerking met Rotterdam Topsport geven wij 5x2 kaarten weg voor de tribune naast de finish in de Veerhaven.

Het WK Triathlon beleeft zaterdag het sportieve hoogtepunt als de eliterace voor mannen en vrouwen wordt gehouden. De beste atleten strijden dan onder meer in de Rijnhaven, op de Erasmusbrug, in het park rond de Euromast en in de Veerhaven om het goud, zilver en brons. Uiteraard is het grootste gedeelte van het parcours openbare weg en dus gratis toegankelijk. Bij de finish staat echter een tribune waar kaarten voor gekocht moeten worden. En wij geven dus 5x2 kaarten weg.

Het WK Triathlon is er niet alleen op zaterdag. Ook op vrijdag en zondag wordt er in verschillende categorieën gestreden om de wereldtitel. Het gehele programma is te vinden op www.rotterdam.triathlon.org

Wij maken donderdag bekend wie de kaarten hebben gewonnen. Alleen de winnaars krijgen van ons bericht en een E-ticket toegestuurd.