PakjeKunst-automaat geplaatst in Schiedamse Wennekerpand

Afgedankte sigaretten-automaten doen tegenwoordig in het Schiedamse culturele Wennekerpandbolwerk dienst als 'Pakje-Kunst'-trekapparaten.

De Zwart Nazareense Jeneverstad bewoonster en over-actieve kunstenares Yvonne Koopman verleidde de Tilburgse bedenker Ro-Nalt Schrauwen en 15 van haar kunstbroeders plus zusters om zo'n in het oog springend arti-flarti apparaat in de foyer te plaatsen en met kunst-kleinoden te vullen.

De bedrieglijk gelijkende 'sigaretten'pakjes vol priegelkunst komen zonder waarschuwingsteksten uit de la en zijn dus vooralsnog volstrekt ongevaarlijk voor de volksgezondheid, naar het schijnt en lijkt.

Vlogger Jack F Kerklaan woonde de officiele ingebruikneming bij.....