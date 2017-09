Manager overleden Blue Diamonds-zanger: 'Riem had nog allemaal plannen'

Riem de Wolff, zanger van de Blue Diamonds, is op 74-jarige leeftijd overleden. Zijn manager George Kwekel uit Hellevoetsluis maakte dat dinsdag bekend.

De Wolff woonde op latere leeftijd ook in Hellevoetsluis en overleed maandag in een ziekenhuis in Blaricum.

Kwekel zag zijn dood niet aankomen."Hij zat nog vol energie en was nog volop aan het optreden. Riem had nog allemaal plannen. Hij wilde een theatertournee gaan doen, met gastmuzikanten en een band.''

''Maar vorige week was hij opeens uit het veld geslagen, de kinderen hebben hem naar het ziekenhuis gebracht voor een check. Hij bleek een hersenbloeding te hebben gehad en kreeg er dit weekeinde nog een. Maandag is hij overleden."

The Blue Diamonds braken in 1960 door met hun versie van de popklassieker Ramona en waren in de jaren 60 razend populair. Riem was het laatst levende lid van de band. De broer van Riem, Ruud de Wolff, overleed al eerder. Hij stierf in 2000 op 69-jarige leeftijd.

Riem de Wolff was tot vlak voor zijn dood nog actief als zanger. Hij trad veel op met een repertoire van popklassiekers en maakte met zijn zoon nog een album onder de naam The New Diamonds. Dat verscheen in 2001. Vorige week trad hij nog drie keer op.

Riem had twee kinderen en drie kleinkinderen. Manager Kwekel overweegt een eerbetoon voor De Wolff te organiseren.