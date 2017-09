Rotterdam wil miljoen euro van frauderende topman sociale dienst

Rotterdam wil een miljoen euro terughalen bij een voormalig topambtenaar. Het oud-directielid van de voormalige dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet dat bedrag van de rechter aan de gemeente terugbetalen.

Hij heeft gesjoemeld met geld dat was bestemd voor participatie. De man sluisde het geld weg met hulp van anderen. De fraude duurde van 2009 tot 2011.

De rechter oordeelde eerder al dat de man een miljoen euro moet terugbetalen. Hij ging daartegen in beroep, maar ook het hof bekrachtigde het oordeel van de rechtbank. Onlangs verstreek de termijn om in cassatie te gaan tegen de uitspraak en daarmee is de uitspraak definitief.

Justitie moet nog beslissen of de man ook strafrechtelijk wordt vervolgd.

Met een andere ambtenaar, zijn echtgenote en haar bedrijven heeft de gemeente de afgelopen tijd een akkoord gesloten over terugbetaling van een geldbedrag. Die zaak is daarmee voor de gemeente afgedaan.