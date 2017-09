Vuurwapen in struiken Dordts Crabbehofpark

Foto: archief

In Dordrecht is in de struiken een vuurwapen gevonden. Het lag in het Crabbehofpark. Een groenmedewerker van de gemeente ontdekte het wapen in de bosjes langs het water.

Hij dacht eerst dat het om een speelgoedwapen ging. Maar toen hij het opraapte, bleek het daarvoor te zwaar. De politie heeft het wapen in beslag genomen.