Fotograaf Arie Kievit op Sint Maarten: 'Veel bouwmateriaal moet deze kant op'

Fotograaf Arie Kievit uit Nieuw-Beijerland is voor het Rode Kruis naar Sint Maarten vertrokken. Daar legt hij de gevolgen van orkaan Irma vast, die het eiland zware schade aanbracht. "De mensen zitten er hier nog heel slecht bij", vertelt Kievit op Radio Rijnmond.

"Gisteren sprak ik een man en een vrouw in hun huis, dat helemaal verwoest is. Ze zijn alles kwijt, moeten helemaal opnieuw beginnen en hopen nu vooral dat ze hulp krijgen. Deze mensen willen graag zo snel mogelijk hun eigen plek weer opbouwen."

De wereld laten zien

De eilandbewoners zijn blij met de komst van Kievit. "Ze willen graag hun verhaal kwijt en aan de wereld laten zien wat hen overkomen is. Ik probeer de ramp en de ellende zo goed mogelijk in beeld te brengen, zodat duidelijk wordt wat de situatie is. Hopelijk wordt dankzij die beelden geld ingezameld om de mensen te helpen.''

Behoefte aan bouwmateriaal

Op Sint Maarten is er nu vooral behoefte aan water en eten, ziet Kievit. "En er zal de komende tijd heel veel bouwmateriaal deze kant op moeten. Gelukkig komt het Rode Kruis hier met steeds meer teams aan. Er is begonnen met het in kaart brengen van welke mensen het meeste hulp nodig hebben. Dat proces komt langzaam op gang,''

Vrijdag vertrekt Kievit weer naar Nederland.