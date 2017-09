Zadkine wil twee werknemers ontslaan na tentamenfraude

Onderwijskoepel ROC Zadkine in Rotterdam wil twee werknemers ontslaan in verband met de fraude met tentamens. Het gaat om de teamleider van de afdeling Logistiek en een docent. De derde betrokkene, een andere leerkracht, heeft ontslag genomen. De rechter moet over het ontslag beslissen.

Volgens Zadkine hebben twee onderzoeken bevestigd dat de personeelsleden betrokken waren bij de fraude op de tweejarige opleiding niveau 3 logistiek. Ze zouden leerlingen hebben geholpen bij de voorbereiding van de tentamens. De leerlingen kregen vragen en antwoorden, die door het personeel uit de kluis werden gehaald. Door de fraude werden 41 leerlingen (tussen de 16 en 25 jaar) bevoordeeld. Zij zouden zestig tentamens hebben gemaakt, die ongeldig zijn verklaard. Uit het onderzoek is vast komen te staan dat geen andere personen bij de zaak zijn betrokken, aldus een woordvoerder van Zadkine. Ook is niet gebleken dat met andere tentamens is gerommeld. De zaak kwam begin juni naar buiten. Kort daarvoor werd het schoolbestuur door de vertrouwenspersoon van de vestiging aan de Aluminiumstraat in Rotterdam op de hoogte gebracht. Drie leerkrachten zouden de tentamenfraude bij de vertrouwenspersoon hebben gemeld. De teamleider en de twee docenten, die in mei op non-actief werden gezet, zouden in 2016 met hun activiteiten zijn begonnen. Zij benaderden leerlingen die te weinig naar school kwamen. Presentie

Naast de fraude werd Zadkine ook geconfronteerd met het bericht dat er zou worden gesjoemeld met absentiecijfers. Leraren bleken soms een hele klas als aanwezig te melden, terwijl de helft er niet was. Door leerlingen aanwezig te melden, verliezen mbo-leerlingen niet hun studiebeurs. Naast de fraude werd Zadkine ook geconfronteerd met het bericht dat er zou worden gesjoemeld met absentiecijfers. Leraren bleken soms een hele klas als aanwezig te melden, terwijl de helft er niet was. Door leerlingen aanwezig te melden, verliezen mbo-leerlingen niet hun studiebeurs. In oktober moet het onderzoek van de gemeente Rotterdam over dit onderwerp zijn afgerond.