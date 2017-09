Twintig jongens uit Rotterdam-Zuid waren plots zoek

Het is een grote, Rotterdamse drugszaak, die begon bij bezorgde moeders. Ze wisten niet waar hun zoons waren. De jongens bleken in Belgische gevangenissen te zitten, voor drugshandel.

Dinsdag maakte justitie in Rotterdam bekend dat zij tot nu toe twintig minderjarigen heeft getraceerd, van 16 en 17 jaar oud. Drugshandelaren zetten hen in als goedkope runners. Ze verkochten 'koffie en melk' in Belgische steden, oftewel heroïne en cocaïne.

Moeders

Officier van justitie Ad de Beer: "Ik werd gebeld door moeders dat zij hun kinderen kwijt waren. Ik kende die gasten al vanwege straatroven en inbraken. Zodoende had ik ook contact met de ouders. Na enig speurwerk bleken ze in Hasselt en Leuven in de cel te zitten."

Justitie spreekt van een drugslijn. Alle jongeren komen uit Rotterdam-Zuid en brachten hun verdovende middelen naar het Vlaamse Sint-Truiden en omgeving. Ze vielen daar op straat al meteen op door hun Rotterdamse tongval.

Zwakke milieus

De Beer: "Het zijn kwetsbare jongeren, met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Deels uit sociaal zwakke milieus. Ze laten zich verlokken door wat geld en hebben geen idee dat zij in een gevaarlijk, crimineel milieu terechtkomen, vol geweld en intimidaties."

De jongeren hebben korte tijd in België vastgezeten, een soort voorarrest. In Nederland zijn ze verder berecht en hebben jeugddetentie en een vorm van behandeling gekregen.

Preek

"En zodra ze terug in Nederland waren eerst een preek van mij", aldus Ad de Beer. "Sommigen hadden al aangegeven dat ze mij liever niet zagen. Dan is het wel duidelijk, toch?"

Justitie werkt mee aan de film De Druk, die op scholen vertoond gaat worden. Daarin worden de gevaren van de drugshandel getoond.

Op 20 september staan in Rotterdam twee vermeende ronselaars terecht. Justitie vermoedt dat er nog 'lagen' boven zitten, maar zegt daar vooralsnog geen zicht op te hebben.