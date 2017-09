Zoetebier:'Ik hoop op een gelijkspel voor Feyenoord'

Feyenoord neemt het woensdag in de Rotterdamse Kuip in de Champions League op tegen Manchester City. Voormalig Feyenoord-doelman Edwin Zoetebier hoopt op een gelijkspel tegen de Engelse topclub.

De laatste keer dat Feyenoord in de Champions League acteerde was in het seizoen 2002/2003 en Edwin Zoetebier was toen de doelman van Feyenoord. De Volendammer kijkt met genoegen terug op het spelen in het Kampioenenbal.

Feyenoord zat een jaar na het winnen van de Uefa Cup in dat seizoen in de poule met Juventus, Newcastle United en Dynamo Kiev. Een sportief succes werd het niet want Feyenoord werd uiteindelijk vierde en laatste in de poule. Maar Zoetebier heeft mooie herrinneringen aan het toernooi. 'Om op het hoogste platform te spelen is een speciaal moment. Toen was er al een enorm verschil tussen alle ploegen op financieel gebied. We deden het als team zeker niet slecht', aldus Zoetebier.

Feyenoord begon in dat jaar met een 1-1 gelijkspel tegen Juventus en won met 0-1 bij Newcastle United door een treffer van Sebastian Pardo. Maar de zege in Engeland bleek uiteindelijk de enige zege voor het team van toenmalig trainer Bert van Marwijk. Toch was die laatste zege van Feyenoord in de Champions League bijzonder voor Zoetebier.' Ik had veel reddingen in die wedstrijd ook nog eentje een op een met de keeper. En zeker door mijn Sunderland verleden, toch de grote rivaal van Newcastle United, maakte de zege het extra speciaal voor mij', aldus Zoetebier.

Zoetebier hoopt op een stuntje van Feyenoord woensdag tegen Manchester City. 'Het is een zware poule waar Feyenoord inzit en alles moet echt meezitten. De kracht van dit Feyenoord is dat ze als een team fungeren. Je moet geluk hebben dat de tegenstander Feyenoord onderschat. Ik ben ervan overtuigd dat er kansen liggen. Ik hoop op een gelijkspel', zegt de Volendammer in Middag aan de Maas op Radio Rijnmond.