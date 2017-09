Feyenoord porno en muziek in Rijnmond NU

Mark Lotterman.

In Rijnmond Nu blikken we vooruit op de wedstrijd Feyenoord tegen Manchester City. Ari Deelder gaat een porno film maken voor de VPRO. We hebben we het uitgebreid over het overlijden van Riem de Wolff, zanger van The Blue Diamonds.

Geschreven door Danique Crijnen

Tussen zes en zeven praten we met de Rotterdamse singer--songwriter Mark Lotterman over zijn boek dat hij uitbrengt in oktober.

