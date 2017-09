Eigenaar Halal Fried Chicken Rotterdam doodgeschoten

Het slachtoffer van een dodelijke schietpartij in Amsterdam in de nacht van maandag op dinsdag, blijkt de eigenaar van het halal-restaurant Halal Fried Chicken in Rotterdam te zijn.

Het gaat om Ali Kaynak, een Nederlandse Turk en eigenaar van de keten Halal Fried Chicken of HFC. De 48-jarige man werd maandagavond voor de deur van de vestiging in Amsterdam Nieuw-West, zittend in zijn auto, meerdere keren beschoten. Kaynak bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Waarom Kaynak is beschoten, is onbekend. Wel had hij eerder ruzie met een ex-partner van zijn restaurantketen: deze zou de Turkse president Erdogan steunen. Kaynak zou een aanhanger zijn van Erdogans tegenstander: Fetullah Gülen. In Amsterdam is het volgens Het Parool bij filialen van HFC meerdere malen onrustig geweest met onder meer brandstichting.

Twee daders



Er is nog geen verdachte aangehouden. Volgens de Telegraaf zouden na de schietpartij twee daders zijn weggerend. De politie zoekt nog naar getuigen, beeldmateriaal en meer informatie.

Halal Fried Chicken heeft een vestiging aan de Nieuwe Binnenweg. De Rotterdamse vestiging bestaat inmiddels iets meer dan een jaar. Behalve in Rotterdam, zijn er drie filialen in Amsterdam en een in Utrecht gevestigd. De keten heeft nog uitbreidingsplannen.