Zes maanden cel voor doodrijden fietser in Rotterdam-Zuid

Het slachtoffer werd honderden meters meegesleurd

Een 31-jarige man uit Roemenië moet zes maanden de cel in, omdat hij twee jaar geleden in Rotterdam-Zuid op de Wolphaertsbocht een fietser heeft aangereden. Het slachtoffer - een 32-jarige Rotterdammer - overleed een dag later in het ziekenhuis. Naast de celstraf is de chauffeur twee jaar zijn rijbewijs kwijt.

De rechter acht bewezen dat de Roemeen rond de honderd kilometer heeft gereden waar vijftig kilometer is toegestaan. Het slachtoffer werd honderden meters meegesleurd na de botsing. De dader had niet gedronken. Tijdens het ongeluk in oktober, had de bestuurder een passagier in de auto. Die nam na het ongeluk de benen.