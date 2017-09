Massale Feyenoordgekte in Antwerpen

12 december 1962. Een dag die met gouden letters staat bijgeschreven in de Feyenoord-annalen. Feyenoord wint in Antwerpen van het Hongaarse Vasas Budapest en bereikt voor het eerst de kwartfinale van de Europacup 1.

Maar wellicht nog belangrijker is daar de geboorte van het kenmerkende Legioen dat over land en zee Feyenoord steunt. Ruim 30.000 landgenoten steunen de Rotterdammers in de ‘Hel van Deurne’. Een unicum in de Nederlandse sportgeschiedenis.

De wedstrijd wordt in het Antwerpse stadion afgewerkt omdat Feyenoord en Vasas Budapest eerder tweemaal gelijkspelen (1-1 en 2-2). Uitdoelpunten tellen dan nog niet dubbel en een beslissingswedstrijd is op neutraal terrein nodig.

Achteraf gezien is geen sprake van een neutrale speelplaats, want veel Nederlanders reizen Feyenoord met auto’s, bussen, scooters en al liftend achterna. Stadion De Bosuil zit bomvol met Hollanders. Zij zien hoe middenvelder Rinus Bennaars Feyenoord tien minuten na rust met de enige goal van de match de genadeklap uitdeelt met een gave schuiver.

Een hecht vriendenteam



De inmiddels 86-jarige Bennaars kan zich de wedstrijd als de dag van gisteren herinneren. En hoewel hij een rasechte Brabander is, is Rotterdamse nuchterheid hem niet vreemd. Hij werd destijds gebombardeerd tot de ‘Held van Deurne’ en is nog steeds trots dat hij al die fans in hogere sferen bracht. "Maar het was vooral een teamprestatie", aldus de voormalig middenvelder.

In het seizoen 1962/’63 heeft Feyenoord een team met enkele cracks. Eddy PG op doel, Hans Kraay sr. als slot op de deur, Gerard Kerkum als onverbiddelijke aanvoerder, Feyenoord-topscorer aller tijden Cor van der Gijp in de punt en natuurlijk Coen Moulijn op links met zijn fameuze dribbels.

Prettige chaos

Al die Feyenoord-vedetten worden aangemoedigd door ruim 30.000 landgenoten. Maar voordat iedereen een plekje heeft in het stadion, hebben sommigen al een wereldreis achter de rug. Feyenoord-fan Hans Fortuin is er die dag ook bij. Veel supporters lopen vertraging op door de kilometerslange files, maar Fortuin niet. Hij komt op tijd, maar kan zich de chaos in en rondom het stadion voor de geest halen.

"Die Belgen hadden niet op zoveel Nederlandse fans gerekend. Eerst waren ze nog iedereen aan het controleren, maar daar werd snel vanaf gezien", zegt Fortuin. Door alle vertragingen en opstoppingen komen veel Nederlanders later tijdens de wedstrijd binnendruppelen. Zo ook de vader en broer van Fortuin die nog een plekje weten te vinden in het gras aan de rand van het veld.

Don Leo op avontuur



Wie die avond ook in het stadion zit, is de dan 20-jarige Leo Beenhakker. Eigenlijk kon dat helemaal niet. Don Leo zit in militaire dienst op een kazerne in Woensdrecht en heeft zich te houden aan de avondklok. Maar het Feyenoord-bloed kruipt waar het niet gaan kan. "Ik liep in mijn militaire uniform de poort uit met daaronder mijn gewone kleren. Uiteindelijk ben ik in mijn burgerkloffie met de bus naar Antwerpen gegaan", aldus de latere Feyenoord-trainer.

Als de wedstrijd is afgelopen, keert Beenhakker in zijn militaire kledij terug naar de kazerne. Helaas wordt hij gesnapt en zijn commandant is onverbiddelijk. Beenhakker moet drie dagen achter de wacht slapen. "Maar dat vond ik helemaal niet erg. Ik had het er graag voor over als Feyenoord-supporter".

Euforie en wederom chaos



Als de wedstrijd is afgelopen, worden de spelers door de fans op de schouders genomen. Euforisch klinkt het lijflied ‘Hand in Hand’ in Antwerpen. En later in de kleedkamer? Dan herhaalt zich dit tafereel. "Dat zal mij altijd bijblijven. Als kleine jongens haakten we in en zongen we heel hard Hand in Hand kameraden", vertelt Bennaars met pretoogjes.

De terugreis verloopt voor velen dramatisch. Fortuin: "Veel buschauffeurs hadden de fans bij het stadion afgezet en later een parkeerplek gezocht. Tsja, velen konden hun bus niet meer terugvinden. Dat waren vermakelijke taferelen en uiteindelijk maakte niet uit na zo’n legendarische wedstrijd. We waren allemaal uitgelaten omdat we gewonnen hadden."

Waterman en Groote Beer



Feyenoord strandt in het Europese seizoen ‘62/’63 in de halve finale. Eerst wordt het Franse Stade Reims over twee reguliere wedstrijden verslagen. Het Benfica van Eusebio blijkt een brug te ver. Maar ook met de uitwedstrijd tegen de Portugezen wordt geschiedenis geschreven . Het Vrije Volk chartert twee schepen en 1500 fans reizen Feyenoord over zee achterna. Europa heeft dan definitief kennis gemaakt met Feyenoord en het hondstrouwe Legioen.

Foto: Harry Pot, Nationaal Archief, Anefo, CCO (1962)