Seksverslaafde docent vrijgesproken van misbruik leerlingen

Een leraar van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Rotterdam hoeft niet de cel in voor misbruik van twee leerlingen. Het gaat om een 38-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

De voormalig docent Engels heeft wel bijna acht maanden gevangenisstraf gekregen voor het maken van kinderporno en het plegen van ontucht met een van zijn jonge kinderen. Hij moet zich ook intensief laten behandelen voor zijn seksverslaving.

De school stapte eind vorig jaar zelf naar de politie vanwege het misbruik. Er waren vermoedens van een relatie tussen de Nieuwerkerker en een 15-jarig meisje.

Uit politieonderzoek bleek dat hij via WhatsApp en Instagram naaktfoto's van zichzelf naar haar had gestuurd. Het meisje had verklaard te zijn aangerand. De rechter achtte in dit geval ontucht niet bewezen.

In het geval van een 18-jarige meerderjarige leerlinge is niet bewezen dat er sprake was van dwang. Zij had zelf aangifte gedaan.

Het OM had oorspronkelijk 28 maanden cel geëist. In die eis was rekening gehouden met verminderde ontoerekeningsvatbaarheid van de man.