Vijf arrestaties voor grootschalige handel in anabolen

De politie heeft vijf mensen opgepakt voor grootschalige handel in anabole steroïden. De twee hoofdverdachten zijn een 58-jarige Dordtenaar en een 58-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht.

De politie kwam de bende op het spoor dankzij informatie die begin dit jaar in een onderzoek in Gorinchem was opgedoken. Op elf verschillende locaties, waaronder woningen in Dordrecht en Hendrik-Ido-Amnbacht, heeft de politie de afgelopen maanden panden binnenstebuiten gekeerd.







Bij de invallen zijn onder meer een grote hoeveelheid anabolen in beslag genomen, grondstoffen voor drugs. vervalste verpakkingen en ruim 100.000 euro. Ook heeft de politie computers, vier auto's, munitie, administratie, mobiele telefoons meegenomen.

Het onderzoek leidde naar een zeecontainer in Dordrecht waar de doping voor sporters werd geproduceerd, verwerkt en verstuurd.

Professionele fabriek

Coördinator van het onderzoek Marco Reitsma; "In de loods en de zeecontainer vonden we een zeer professionele fabriek met verschillende machines om de pillen gedrukt en verpakt te voorzien van vervalste etiketten. De grondstoffen werden ingevoerd vanuit China en Polen, en hier verwerkt tot eindproducten om ze daarna te verkopen aan gebruikers en tussenhandelaren door heel Nederland, Denemarken, Duitsland en België."

De twee hoofdverdachten zitten vast en zijn afgelopen vrijdag voorgeleid. De drie anderen, een 52-jarige man van en twee vrouwen van 52 en 56 jaar uit Dordrecht, mogen hun proces in vrijheid afwachten.