Feyenoord zonder Haps, Jørgensen en Bilal tegen Manchester

Feyenoord speelt woensdag tegen Manchester City zonder Ridgeciano Haps, Nicolai Jørgensen en Bilal Basaçikoglu . Het drietal deed niet mee met de afsluitende training van dinsdag.

Jørgensen was eerder al in de wedstrijd tegen Heracles geblesseerd geraakt aan zijn hamstring. Jørgensen mist niet alleen het eerste optreden van Feyenoord in de Champions League, maar waarschijnlijk ook de competitietopper zondag in Eindhoven tegen PSV.

Haps miste zaterdag ook al de gewonnen competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (2-4) vanwege een blessure die hij opliep tegen Willem II.

Feyenoord speelt woensdagavond in de Champions League thuis tegen Manchester City.