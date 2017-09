Ari Deelder regisseert pornofilm

De Rotterdamse regisseuse Ari Deelder is een pornofilm aan het maken. Ze doet mee aan 'Vieze film', een experiment van de VPRO.

"Ik wil een mooie, verleidelijke film maken waarin het orgasme van de vrouw centraal staat en ik zelf geil van zou kunnen worden, " vertelt Ari Deelder die zelf helemaal niks met porno zegt te hebben: "Lelijk, niet sexy, ik krijg eigenlijk een naar gevoel in mijn maag van een doorsnee pornofilm die je gratis op het internet kunt vinden".

Seksuele ervaring

In de driedelige serie 'Vieze film' maken drie filmmakers voor het eerst in hun carrière een pornofilm. De VPRO vindt dat porno een wezenlijk onderdeel is van onze maatschappij. Op internet kijken er miljoenen mensen per dag naar. Kinderen zijn er ook steeds jonger bij en doen er vaak hun eerste (virtuele) seksuele ervaring op.

De omroep volgt de filmmakers Ari Deelder, Angelo Raaijmakers en Robin Vogel op de voet in het maakproces van de pornofilm. Deze documentaires komen in november op NPO3. De pornofilms van een minuut of zes à zeven verschijnen online na de televisie-uitzending.

Belastinggeld

Het project 'Vieze film' kost in totaal 180 duizend euro. De SGP en De Telegraaf hebben zich al hardop afgevraagd of er wel belastinggeld naar het maken van porno moet gaan. Deelder: "Ik vind juist van wel, want dit project trekt veel kijkers en dat schept mogelijkheden tot positieve veranderingen in en rondom de slechte kanten van de pornoindustrie".