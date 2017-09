Wereldrecord in Spijkenisse: 324 high fives

Scholieren hebben dinsdag in Spijkenisse het wereldrecord high fives geven verbroken. Ze kwamen tot maar liefst 324 in precies een minuut tijd.

De kinderen stonden in een lange rij met opgeheven handen klaar tot Joey Grinwis langs kwam rennen om hen een high five te geven: "Het was maar één minuut, maar het viel echt tegen. Op een gegeven moment kreeg ik een zware arm, dat merkte ik zeker de laatste paar meters. Maar we hebben het gehaald!"

De jury van de Guinness World Record-organisatie moet het record nog wel officieel goedkeuren. Het vorige stond op naam van de werknemers van een bedrijf in de Amerikaanse stad San Diego. Zij wisten vorig jaar 290 high fives te halen.

De recordpoging in Spijkenisse was onderdeel van de Nationale Sportweek en werd gehouden in Monkey Town.