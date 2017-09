El Ahmadi: 'We moeten niet naïef zijn tegen City'

Karim el Ahmadi

Feyenoord-aanvoerder Karim el Ahmadi ziet mogelijkheden voor zijn team in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City. ''We hebben laten zien dat we het grote clubs lastig kunnen maken in De Kuip. Dan moeten we niet te naïef spelen.''

''Als we het een beetje open gooien, zal dit gelijk afgestraft worden,'' vervolgt de middenvelder op de persconferentie aan de vooravond van de grote wedstrijd voor de kampioen van Nederland. El Ahmadi is ook niet geschrokken van de 5-0 overwinning van City op Liverpool afgelopen zaterdag. ''Ze hebben elke kans afgemaakt in die wedstrijd. Maar in het verleden is ook gebleken dat ze het lastig kunnen hebben tegen kleinere clubs die defensief goed staan.''