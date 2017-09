Raadslid gaat de straat op: is Rotterdam scootmobielproof?

Benvenido van Schaik test een brug in Ommoord "Mensen in een scootmobiel moeten normaal van A naar B kunnen."

De gemeente Rotterdam doet er veel aan om de straten en wegen voor mensen met een scootmobiel, rollator of rolstoel makkelijk begaanbaar te maken. Maar er zijn nog wel knelpunten. Het gemeenteraadslid Benvenido van Schaik van Leefbaar Rottedam gaat zelf op zoek naar zaken die beter kunnen. Nu hij zelf met zijn voet in het gips zit heeft het Leefbaar Rotterdam-raadslid een scootmobiel gekocht. Daar rijdt hij deze weken mee door de stad om te kijken waar er nog verbeteringen in de trottoirs of wegen moeten worden aangebracht.

Van Schaik: "In de wijk Ommoord hebben ze bijvoorbeeld de laatste tijd een aantal bruggetjes gemaakt. Dat is heel goed. Alleen zijn ze vergeten om de bruggen aan te laten sluiten op de tegels. Waardoor er dus een hoogteverschil ontstaat. Het vervelende ervan is dat je een opduvel krijgt als je er oprijdt met de scootmobiel". Van Schaik wijst er ook op dat mensen die gewoon wandelen erover kunnen struikelen. Volgens Van Schaik zijn er meer punten in de stad waar dit soort situaties zijn en die gemakkelijk verbeterd kunnen worden. "Die probeer ik nu in kaart te brengen en dan kijken naar oplossingen. Dat mensen die in een scootmobiel zitten of met een rollator lopen normaal van A naar B kunnen.". Het raadslid roept mensen op om vergelijkbare situaties te melden bij Leefbaar Rotterdam.