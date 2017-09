Guardiola: 'Gio had het in Barcelona altijd over de sfeer bij Feyenoord'

Pep Guardiola

Manchester City-trainer Pep Guardiola was op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Feyenoord uiterst te spreken over Giovanni van Bronckhorst. ''Giovanni was een fantastische linksback in Barcelona en een geweldig persoon voor iedereen daar.''

Daarnaast is de Spaanse oefenmeester erg te spreken over de speelstijl van Van Bronckhorst met Feyenoord. ''Het is een typisch Hollands team met echte buitenspelers, offensief spel en aanvallende middenvelders.'' De unieke sfeer in De Kuip is ook bekend bij Guardiola. ''De nationale spelers van Nederland hebben de voorkeur om hier te spelen. De Nederlanders in Barcelona als Giovanni en ook Ronald Koeman hadden het altijd over de sfeer in het stadion.''