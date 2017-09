Rozenburgse in actie voor Sint Maarten

De Rozenburgse Avril Francis heeft zich dagenlang druk gemaakt over de ramp op Sint Maarten en is nu zelf een inzamelactie begonnen. "Van mijn geboorteplek is bijna niets meer over, van mijn ouders heb ik nog steeds niets gehoord. Maandag was het genoeg: ik moest zelf in actie komen."

Samen met haar schoondochter ging de in Sint Maarten geboren Avril naar de deelgemeente om steun te vragen. "Binnenkort krijgen we een opslag voor de spullen die we gaan inzamelen. Dan kunnen we echt beginnen."

Rozenburg net als Sint Maarten

Inmiddels hebben ze al talloze berichten gekregen van Rozenburgers die allerlei spullen willen doneren. Alles is welkom: dekens, luchtbedden, kleding, pannen, blikken met eten, tandpasta of gewoon geld. "We zijn één dag bezig en we worden overweldigd met mooie reacties. Iedereen laat weten ons te willen helpen met de actie. Rozenburg is echt net Sint Maarten als het gaat om de mensen, net zo hartelijk."Alle steun doet de Rozenburgse goed. "De beelden van de verwoesting doen zo'n pijn, het is zo naar om te zien. De beelden die je steeds op het nieuws ziet, zijn ook nooit van de wijk waar ik vandaan kom. Waar mijn ouders nog wonen, namelijk Dutch Quarter."

Met haar ouders heeft ze nog niet gesproken. "Inmiddels heb ik via via gehoord dat mijn ouders het goed maken. Dat is zo fijn, maar ik zou zo graag zelf hun stemmen horen. Ik zou zo graag meer horen en zien over mijn geboorteplek."