Noodweer leidt niet tot geschrapte vluchten op Rotterdams vliegveld

Rotterdam The Hague Airport houdt rekening met het voorspelde noodweer van woensdagmorgen, maar er zijn voor zover nu bekend geen vluchten geschrapt. Mocht de voorspelde westerstorm zwaarder worden, dan kan het wel gebeuren dat vluchten uitvallen, zegt een woordvoerder.

Het vliegveld adviseert reizigers van tevoren goed de reizigersinformatie in de gaten moeten houden voor de laatste updates. Ook moeten ze rekening houden met mogelijke vertragingen.

Op Schiphol zijn wel vluchten geannuleerd. Het gaat om in ieder geval zestig KLM-vluchten vanaf Amsterdam.

Code oranje



Het KNMI heeft voor woensdag code oranje afgegeven voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en het Wadden- en IJsselmeergebied. Daar komen in de ochtend en middag zeer zware windstoten voor van meer dan 100 km per uur.

In het noordelijk kustgebied zijn windstoten tot circa 120 km per uur mogelijk. Voor kustprovincie Zeeland en de rest van Nederland geldt code geel. Pas in de namiddag en avond neemt de wind vanuit het zuidwesten weer af.

Noodweer

Het noodweer heeft meer gevolgen in de regio. Zo is het ochtendprogramma van Southbeach Schiedam afgelast vanwege het slechte weer en is het nog maar afwachten of de rest van het programma doorgaat. Woensdagmorgen wordt daar een beslissing over genomen. Ook de markt in Hendrik-Ido-Ambacht is afgelast.