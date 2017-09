Arrestatie voor dubbele moord in Zoetermeer

Een 26-jarige Amsterdammer zit sinds dinsdagmiddag vast op verdenking van betrokkenheid bij een dubbele liquidatie in april van dit jaar. Daarbij kwamen een vader en zoon om het leven. Ze werden onder vuur genomen op een parkeerplaats in Zoetermeer.

De vermoedelijke schutter vluchtte korte tijd later met een handlanger in een gestolen auto naar Rotterdam. Op de Statenweg probeerden ze de wagen in brand te steken.

De Amsterdammer blijft voorlopig vastzitten. De politie zoekt nog naar andere verdachten.