Aboutaleb wil in gesprek met Rotterdamse Turken

Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil in gesprek gaan met alle Rotterdammers met een Turkse achtergrond. Daarom heeft hij een uitnodiging verstuurd aan zijn stadsgenoten tot een zogeheten 'samenzijn'.

"Het afgelopen jaar was voor de Turkse gemeenschap in Rotterdam een jaar met veel pijn, verdriet en spanningen. En dit is nog steeds voelbaar in onze stad. Het is daarom goed om met elkaar in gesprek te blijven.", zegt Aboutaleb in zijn brief.

De bijeenkomst staat gepland voor zondag 24 september om 13.30 uur in RAAF. De burgemeester hoopt op de bijeenkomst de persoonlijke verhalen en de zorgen, vragen en ideeën van de Turkse Rotterdammers te horen over hun toekomst in de stad.

Spanningen

De Turken in Rotterdam zijn verdeeld over de politieke situatie in hun thuisland. Driekwart van de Turkse Rotterdammers, die hun stem uitbrachten in een referendum in april, steunde de Turkse president Erdogan.

In de stad is goed te merken dat er onrust is in Turkije. Een aantal Rotterdamse Turken gaat bijvoorbeeld dit jaar niet op vakantie naar Turkije.

In juni dit jaar werd een rechtszaak aangespannen tegen een Turkse krant omdat deze uitspraken had gedaan over Turan Yazir, CDA-raadslid. Yazir werd na het artikel bedreigd en voelde zich genoodzaakt zijn werk een aantal maanden neer te leggen.

Diezelfde maand kwam de Turkse minister naar het consulaat op de Westblaak, waar haar werd gevraagd het land te verlaten. Dat zorgde voor rellen in het centrum en agenten die geïntimideerd en bedreigd werden.