Compilaties historische Champions League duels Feyenoord

Feyenoord keert vanavond terug in de Champions League! Vanwege die bijzondere gelegenheid zijn wij in het archief van Radio Rijnmond gedoken voor zes memorabele wedstrijden uit het verleden van de Rotterdammers in het miljoenenbal.

Hopelijk kunnen onze verslaggevers vanavond weer uit hun dak gaan, zoals dat in het verleden regelmatig gebeurde. Herbeleef hierboven deze zes gedenkwaardige duels in de Champions League van Feyenoord:

Feyenoord - Juventus, 26 november 1997

De Rotterdammers waren al uitgeschakeld en de Italiaanse sterren van Juventus rekenden op een makkelijk avondje in De Kuip. Het liep anders. Héél anders...

Scoreverloop:

1-0 Julio Ricardo Cruz

2-0 Julio Ricardo Cruz

Feyenoord - Olympique Marseille, 7 december 1999

Na een vroege rode kaart voor Kees van Wonderen ging Het Legioen erachter staan en veranderde De Kuip in een spookhuis voor de Franse topclub. Iedereen die erbij was, weet het tot de dag van vandaag: Dit is één van de meest bijzondere wedstrijden uit de historie van Feyenoord.

Scoreverloop:

1-0 Julio Ricardo Cruz

2-0 Paul Bosvelt

3-0 Julio Ricardo Cruz

Lazio Roma - Feyenoord, 29 februari 2000

In de tweede groepsfase van de Champions League boekte Feyenoord één van de knapste uitzeges in Europa uit de clubgeschiedenis. Aan de hand van invaller (!) Jon Dahl Tomasson werd een 1-0 achterstand in Rome omgebogen in een 2-1 overwinning. En het gejuich van Hans van Vliet was tot aan Napels te horen...

1-0 Juan Sebastián Véron

1-1 Jon Dahl Tomasson

1-2 Jon Dahl Tomasson

Feyenoord - Bayern München, 10 oktober 2001

De wereldkampioen en titelverdediger uit Duitsland kwam naar Rotterdam. En dat Bayern hier niet zo geliefd is, dat was te merken. Halverwege leek Feyenoord een kans te hebben op een overwinning, maar de goals van Van Hooijdonk en Tomasson waren uiteindelijk slechts voldoende voor een remise.

0-1 Giovane Elber

1-1 Pierre van Hooijdonk

2-1 Jon Dahl Tomasson

2-2 Giovane Elber

Feyenoord - Spartak Moskou, 31 oktober 2001

De ploeg van Bert van Marwijk moest eind 2001 winnen van de Russen om Europees te overwinteren en de UEFA Cup in te gaan. Achteraf bezien is de 2-1 zege op Spartak dus één van de belangrijkste Champions League-duels aller tijden geweest.

1-0 Jon Dahl Tomasson

1-1 Vladimir Beschastnykh

2-1 Johan Elmander

Feyenoord - Juventus, 18 september 2002

Als je het hebt over Feyenoord - Juventus begint iedereen altijd over de 2-0 en de goals van Julio Ricardo Cruz. Maar wat denk je van de editie toen Feyenoord voor het laatst Champions League speelde. Pierre van Hooijdonk mocht blíjven aanleggen voor een vrije trap. En dan weet je: Dat is een goal!

0-1 Mauro Camoranesi

1-1 Pierre van Hooijdonk