LIVEBLOG: Storm raast over regio Rijnmond

De boom die in Schiedam is omgevallen - Foto: Wilco Berenschot

De wester- tot zuidwesterstorm zorgt woensdag voor veel problemen in de regio Rijnmond. De eerste herfststorm van dit jaar is daarmee een feit. Bekijk ons liveblog voor het laatste nieuws uit Rotterdam en de rest van de regio.

10:03 uur: BVV Barendrecht traint niet



Voetbalclub BVV Barendrecht heeft woensdag alle trainingen afgelast vanwege de storm.

09:55 uur: Windkracht in Hoek van Holland neemt toe







Inmiddels staat er windkracht 9 in Hoek van Holland.

09:43 uur: Stormbeloodsing



Volgens het Nederlands Loodswezen werken schepen in de haven van Rotterdam sinds 05:30 uur volgens stormbeloodsing. Dat betekent dat loodsen alleen nog van schepen worden gehaald met een een helikopter. Dit gebeurt alleen bij schepen waarop ruimte is om een helikopter te laten landen,

09:40 uur: Lagere snelheid op Van Brienenoordbrug



Verkeer op de Van Brienenoordbrug moet het rustiger aan doen. Vanwege de storm mogen automobilisten maar 70 kilometer per uur.

Ook op de Moerdijkbrug in de A16 van Rotterdam naar Breda worden vrachtwagens over de brug geleid. Er staat daardoor file.



09:36 uur: Boom op zijn kant in Maassluis

In Maassluis is de Dr. A. Schweitzerdreef dicht vanwege een omgewaaide boom. De gemeente is bezig om de boom weg te halen. Veel bomen staan nog vol in blad en kunnen de harde wind daardoor niet aan.

09:32 uur: Afrit 's-Gravendeel dicht



Vanwege afgebroken takken is de afrit 's-Gravendeel op de A16 van Rotterdam naar Breda dicht.

09:23 uur: Bel de hulpdiensten alleen bij acuut gevaar



09:20 uur: Geen vertraging Rotterdam Airport



Rotterdam The Hague Airport heeft vanochtend geen last van de storm. Volgens een woordvoerder staat de wind in het verlengde van de baan en dat is gunstig. Vliegtuigen kunnen gewoon opstijgen en landen.

09:12 uur: Foutje, bedankt KNMI



09:10 uur: Meer bomen weg in Schiedam







Uit voorzorg wordt op de Mozartlaan nog een boom weggehaald. Eerder viel er dwars over de weg.

09:07 uur: Windkracht 8 in Hoek van Holland



09:05 uur: Weer een boom om



Ook in Krimpen aan den IJssel zijn bomen niet bestand tegen de harde wind. Op de Vijverlaan ligt er een dwars over de weg.

08:58 uur: A13 helemaal vrijgegeven



08:53: Geen problemen vloot haven Stellendam



Ruim de helft van de vaste vloot van de Stellendamse haven is binnen en heeft geen last van de storm. Het gaat om tien van de veertien schepen. Ook een aantal kotters die geen vaste klant zijn, zijn uitgeweken naar Stellendam.

08:47 uur: Eén rijstrook vrij op A13



Rijkswaterstaat zegt dat één rijstrook weer open is voor het verkeer. Automobilisten hoeven niet meer om te rijden via de A4, omdat daar ook file staat.

08:44 uur: A13 spoedig vrijgegeven



De brandweer heeft de boom op A13 opgeruimd. Rijkswaterstaat hoopt zo snel mogelijk één rijstrook vrij te kunnen geven.

08:39 uur: Ook in Schiedam is een boom uit de grond getrokken door de storm



De boom is omgevallen op de Mozartlaan. Twee zwangere vrouwen in een auto zijn tegen de boom aangereden. Het is onbekend hoe zij eraan toe zijn. Ze worden nagekeken door ambulancepersoneel.

08:36 uur: 'Wees alert'



Rijkswaterstaat waarschuwt mensen die vanochtend de weg op moeten voorzichtig te zijn. De storm gaat aan het eind van de ochtend liggen.

08:34 uur: Zware windstoot in Hoek van Holland



08:33 uur: In de Biesbosch gaat het tekeer



08:31 uur: Tak afgebroken op Groene Hilledijk



Een tak op de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid is van een boom gerukt. De brandweer is bezig om de tak weg te halen.

08:27 uur: Boom op A13 weggehaald



De brandweer is begonnen met het weghalen van de boom op de A13.

08:00 uur: A13 dicht door omgewaaide boom



De A13 van Den Haag naar Rotterdam is dicht vanwege omgewaaide bomen die de web blokkeren. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) is zeker één auto onder de boom gekomen.Automobilisten die naar Rotterdam willen, moeten omrijden via de A4.

07:45 uur: Bruggen niet bediend



Rijkswaterstaat zegt dat een aantal bruggen in de regio Rijnmond woensdag niet wordt bediend vanwege de storm. Onder meer de Merwedebrug en de Wantijbrug in de N3 en de Merwedebrug bij Gorinchem blijven dicht

07:36 uur: Fast Ferry gestremd



Vanwege het onstuimige weer vaart ook de Fast Ferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte woensdag niet. De storm gooit roet in het eten, zegt de RET.

De veerboot vaart in beide richtingen niet. Hoe lang de stremming duurt, is onbekend.



07:00 uur: Code oranje



RTV Rijnmond-weerman Ed Aldus zegt dat aan de kust sprake is van windkracht 8 of 9. Er kunnen daardoor zware windvlagen tot 100 kilometer per uur voorkomen.

Meer landinwaarts staat windkracht 7. Het KNMI heeft voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen code oranje afgegeven.

De storm zal in de loop van de middag gaan liggen.