Eerste Feyenoordvlaggen hangen al in Rotterdam

Achttien vlaggen hebben Helen en Sem. De nieuwste is de kampioensvlag.

De eerste Feyenoordvlaggen hangen deze dinsdagmorgen al vroeg. Om 06:45 uur gingen de vlaggen al de lucht in op de Noorder Kerkedijk in Rotterdam-IJsselmonde. Ze werden opgehangen door Feyenoordfan Helen Meulstee en haar zoon Sem.

Achttien vlaggen heeft ze in haar schuurtje liggen: negen uit-vlaggen en negen thuis-vlaggen. De oudste is uit 1993, de nieuwste is de kampioensvlag.

Bij elke wedstrijd van Feyenoord hangt ze ze op voor zichzelf en haar buren. "Ja, dat moet wel op tijd, anders krijgen we commentaar!" zegt ze.



Klaar voor wedstrijd



Ook deze woensdagmorgen zorgt ze met behulp van een professionele vlaggenophanger en Sem er weer voor dat de straat er op vlaggengebied piekfijn uitziet. Ondanks de wind die om de oren waait en de vlaggen doet klapperen al tijdens het ophangen.

Met de vlaggen zijn ze klaar voor de wedstrijd tegen Manchester. "Ik heb niet zo veel geslapen vannacht", vertelt Helen. "Een uurtje of twee denk ik, hooguit. En niet vanwege de storm, maar vanwege dat wedstrijdje vanavond."

Wind doorstaan



De bedoeling is dat de vlaggen de hele dag blijven hangen. "Die hangen er al twintig jaar, dus dan zullen ze vandaag ook wel dit windje doorstaan."

Misschien hangen ze er donderdag ook nog wel: "Als ze winnen, laten we ze misschien wel de hele week hangen!"