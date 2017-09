Boze omwonenden Plaswijckpark laten stem nog een keer horen

Tijdens een drukbezochte inspraakavond lieten de bewoners van Schiebroek en HIllegersberg hun mening duidelijk horen.

Op een drukbezochte inspraakavond lieten bewoners van Rotterdam-Schiebroek en Hillegersberg nog één keer hun stem horen over de parkeerproblemen in de buurt. "Het is absurd om groen op te offeren voor parkeerplaatsen."

Zelden of nooit vertoond in de vergaderzaal van de gebiedscommissie: er wordt een spandoek uitgerold. "Geen P in ons Groen", luidt de tekst. "Wij vinden het heel erg zonde als er groen wordt opgeofferd voor parkeerplaatsen." Irritatie en agressie

De kwestie speelt al ruim twintig jaar. Recreatiepark Plaswijckpark wordt met het jaar populairder en trekt veel bezoekers die een plekje voor hun auto zoeken. Laat dat nu gratis kunnen in de omliggende wijken. De kwestie speelt al ruim twintig jaar. Recreatiepark Plaswijckpark wordt met het jaar populairder en trekt veel bezoekers die een plekje voor hun auto zoeken. Laat dat nu gratis kunnen in de omliggende wijken. Op drukke dagen wordt soms bijna letterlijk gevochten om een plekje. Irritatie en soms zelfs agressie nemen toe. De druk is volgens buurt en gemeente onhoudbaar. Mevrouw Van Breugel strijdt al sinds 1996 voor een duurzame oplossing. "Toen werd tegen ons gezegd dat het zou gaan om 99 parkeerplaatsen. Maar het bleef al die jaren maar doorgaan. Wij zijn het helemaal zat." Luiers in de tuin

Daarmee doelt Van Breugel op overlast die veel bewoners herkennen. Het eindeloos cirkelen door de straten op zoek naar een parkeerplaats, touringcars die op de stoep geparkeerd staan, luiers die in de tuin worden gesmeten en plassende kinderen tegen een boom. Daarmee doelt Van Breugel op overlast die veel bewoners herkennen. Het eindeloos cirkelen door de straten op zoek naar een parkeerplaats, touringcars die op de stoep geparkeerd staan, luiers die in de tuin worden gesmeten en plassende kinderen tegen een boom. Ook Plaswijckpark zelf gaf eerder al aan dat er een goede oplossing moet komen. Tijdens het de inspraakavond regent het suggesties. Van verhuis het park naar buiten de stad tot het invoeren van betaald parkeren, het permanent invoeren van verkeersregelaars in de buurt en een parkeerdek boven of onder het Zwanenmeer.

Tijdelijke maatregelen handhaven

Ook zijn er bewoners die verwachten dat het bezoekersaantal van het park de komende jaren zal teruglopen. "Dan zijn die extra plekken niet meer nodig." Ook zijn er bewoners die verwachten dat het bezoekersaantal van het park de komende jaren zal teruglopen. "Dan zijn die extra plekken niet meer nodig." Er gaan meerdere stemmen op om de huidige tijdelijke maatregelen permanent in te voeren. Het gaat om strategisch geplaatste paaltjes, verkeersregelaars en meer controle op illegale parkeerders. Op 26 september zal de gebiedscommissie haar zwaarwegende advies presenteren. Daarna neemt de wethouder een standpunt in. Vervolgens zijn er in theorie nog beroepsmogelijkheden waardoor het laatste woord over de parkeerellende rond het populaire park ongetwijfeld nog niet is gesproken.