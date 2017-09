Boom mist op haar na zwangere vrouw

Een enorme boom in Schiedam is woensdagochtend uit de grond getrokken door de harde wind. Een zwangere vrouw die precies op dat moment op de Mozartlaan reed, kon net niet op tijd remmen en botste tegen de boom.

De vrouw zat samen met een andere vrouw en drie kinderen in de auto. Ook zij zijn op het nippertje ontkomen aan groter letsel.

Ambulance



De boom viel rond 08:30 uur om en was dwars op de weg terechtgekomen. De gele auto waar ze in zaten, was tegen de boom aangereden.

Volgens getuigen zou de zwangere vrouw met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Harry Maertens, die het vanuit zijn huis aan de Mozartlaan gezien heeft, liet weten dat de kinderen en de andere vrouw zijn opgehaald door vermoedelijk de vader van het gezin met een andere auto.

Nog een boom



Uit voorzorg zijn nog andere bomen omgezaagd op de Mozartlaan.

In de regio is woensdagmorgen een westerstorm gaande met windkracht 9 en windstoten tot 100 kilometer per uur. Later zal de storm in kracht afnemen, voorspelt weerman Ed Aldus.

Volg ook het liveblog over de stormdie deze woensdag over de regio raast.