Botlektunnel A15 weer vrij na storing

Botlektunnel (archief)

De Botlektunnel in de A15 was woensdagochtend in beide richtingen dicht. Kort na 11:00 uur is de tunnel weer vrijgegeven voor verkeer.

Er was sprake van een technische storing aan de bediening. Die viel kort voor 11:00 uur uit, waardoor Rijkswaterstaat de tunnel niet meer op afstand kon bedienen. Verkeer moest omrijden via de Botlekbrug.