Politie onderzoekt autobrand Hardinxveld

Brandweer (archieffoto Thijs Kern)

Een auto en een carport in de Apollostraat in Hardinxveld zijn in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

De eigenaar van de auto werd om 02:09 wakker van een klap. Toen hij buitenkwam, stonden de auto en de carport in brand. De brandweer Zuid-Holland Zuid was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het huis.