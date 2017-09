Stroomstoring in Krimpen opgelost

De storing komt door graafwerkzaamheden

Zeker 636 huishoudens in Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek zaten sinds 10:33 uur zonder stroom. Even na 11.30 uur was de storing weer verholpen.

