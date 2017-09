Feyenoordfan Gerda blikt vooruit: tegen Manchester City hebben we magie nodig

Gerda Lems is Rotterdamse pur sang en Feyenoordsupporter tot op het bot. Ook woensdagavond zit ze weer gekluisterd aan Radio Rijnmond voor het liveverslag van de match tegen Manchester City.

"De radio is altijd net even wat eerder dan de televisie. Dan zit ik al te juichen als op tv het doelpunt nog niet is gevallen", zegt ze.

Gezonde spanning



Naar de Kuip gaat ze deze keer niet. "Ik zou er wel bij willen zijn, maar soms moet je keuzes maken. Soms kan ik het ook wel eens niet aan, die spanning tijdens een wedstrijd. Ik zap dan wel eens weg of ik ga naar de wc."

Voor woensdagavond is er ook weer gezonde spanning bij Gerda. Toch heeft ze er alle vertrouwen in.







"We gaan niet verliezen vanavond. Natuurlijk is Manchester City beter, die hebben ook veel meer geld. Maar dat wil niet zeggen dat ze vanavond ook beter gaan zijn. Makkelijk is het niet, maar wie weet: je hebt vanavond een beetje magie nodig. En geluk, ook geluk."

Buurjongen

Ze hoopt op een 2-1 als eindstand voor de Rotterdammers, met de winnende goal in de 89e minuut, gemaakt door Jens Toornstra.

"Ik vind hem zo leuk. Jens zou gewoon mijn buurjongen kunnen zijn. Dat 'ie zo zegt: ja, buurvrouw, zal ik de kliko's even buiten zetten voor je?"