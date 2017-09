Dordtenaren maken kennis met nieuwe burgemeester

Wouter Kolff, de nieuwe burgemeester van Dordrecht, wordt woensdag officieel beëdigd. Dordtenaren kunnen met hem in gesprek en met hem kennismaken. Dinsdagavond konden ze al afscheid nemen van waarnemend burgemeester Van der Velden.

"Ik ben erg trots op deze voordracht in de oudste stad van Holland. Het is een geweldige, prachtige gemeente. Toen Dordt vacant kwam, ging mijn hart sneller kloppen", zei de 40-jarige Kolff op Radio Rijnmond toen hij werd voorgedragen als burgemeester.

Positieve reacties

Binnen de Dordtse gemeenteraad klinken positieve geluiden over de nieuwe burgemeester. Nestor Nelleke de Smoker: "Een boegbeeld. Er komt echt iemand binnen. Prettig om naar te luisteren. Ik heet de heer Kollf van harte welkom in onze stad en denk dat het wel goed gaat komen."

Ook Kitty Kruger heeft alle vertrouwen in de nieuwe burgervader. "Er liggen pittige dossiers. Jeugdzorg, milieukwesties, bedrijfsterreinen. Er komen verkiezingen aan. Ik denk dat hij goed in staat is om die kwesties goed aan te pakken. Ik zie het zeker zitten."

Voorgangers

Kolff is lid van de VVD. Hij was de afgelopen vijf jaar burgemeester van Veenendaal. Daarvoor was hij wethouder in Nieuwegein. Hij is geboren en getogen in Rotterdam en sinds juli getrouwd met Mariëlle Mellink. Zij is eveneens lid van de VVD.

Kolff neemt het stokje over van de 62-jarige waarnemend-burgemeester Peter van der Velden. Oud-burgemeester Arno Brok nam eind februari na zeven jaar afscheid van Dordrecht. Hij is nu commissaris van de Koning in Friesland.

Kennismaken

Na afloop van de beëdiging van burgemeester Kolff om 21:00 uur kunnen bewoners en andere geïnteresseerden praten met de burgemeester en zijn echtgenote.

Voor degenen die er niet bij kunnen zijn: je kunt live meekijken via de website van de gemeente.