Westerstorm: omgewaaide bomen en zware windstoten

In Schiedam is een boom compleet ontworteld geraakt

De storm die woensdagochtend over de regio trok, heeft problemen veroorzaakt in onder meer Schiedam, Krimpen en Rotterdam. Op het hoogtepunt van de storm zijn er windstoten gemeten met windkracht negen in Hoek van Holland. Er was vooraf code oranje afgegeven.

Door de storm voer de fast ferry niet, werden sommige bruggen niet bediend. Rotterdam The Hague Airport heeft weinig last gehad van de storm: de wind stond voor hen gunstig. De A13 en de afrit naar ‘s-Gravendeel (A16) zijn ook afgesloten geweest vanwege omgewaaide bomen en losse takken die de weg versperden. Omgewaaide bomen

Behalve op de A13, waren ook bomen omgewaaid en afgebroken in onder meer Rotterdam-Zuid op de Groene Hilledijk, in Krimpen aan den IJssel op de Vijverlaan en in Maassluis. In Schiedam raakte een zwangere vrouw gewond na een botsing met een net omgevallen boom. Rond het middaguur nam de wind af en heeft het KNMI de code oranje teruggeschroefd naar code geel. Daarmee is de storm in onze regio over het hoogtepunt heen. Kijk ook het liveblog terug van RTV Rijnmond.