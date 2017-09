Barendrechtse leraar in race voor prijs

De Barendrechtse basisschoolleraar Rick Coenen is genomineerd voor de titel 'meest gewaardeerde meester' van Nederland. Zijn leerlingen van Het Tangram in Rotterdam-Nesselande zijn apetrots en vinden het meer dan terecht dat hun meester meedingt naar de prijs.

"Hij is iemand die heel goed les geeft en veel grapjes maakt", zegt een van de scholieren. Zelf vindt Rick de sfeer het allerbelangrijkste in de klas. "Ik vind het belangrijk dat een kind zich fijn voelt en daar ben ik vanaf dag één mee bezig."

Dat Coenen genomineerd is voor deze prijs is bijzonder, want hij staat pas drie jaar voor de klas. "Dat ik het vak me eigen heb gemaakt, komt echt door deze school. Dankzij Het Tangram heb ik me erg snel kunnen ontwikkelen."